Hacienda aclara la duda con los regalos de Reyes: tributan en el impuesto de Sucesiones

Con la llegada del Día de Reyes, muchas familias optan por regalar dinero, bienes o ayudas económicas a hijos, nietos u otros familiares. Sin embargo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha recordado que este tipo de entregas no están exentas de obligaciones fiscales, ya que desde el punto de vista legal se consideran donaciones y deben tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hacienda subraya que el carácter tradicional o familiar del regalo no altera su tratamiento fiscal. Siempre que exista una transmisión patrimoni

Comentarios destacados:    
#1 casicasi
Ojo, se refiere a los Reyes Magos, no a los Borbones. Esos no tributan.
8 K 89
#5 VFR
#1 Los borbones no regalan, reciben regalos
0 K 8
inventandonos #6 inventandonos
#1 Magistral afirmación
0 K 10
dark_soul #9 dark_soul
#1 Los Borbones son los Reyes Vagos. Es complicado confundirlos
0 K 6
Cehona #11 Cehona
#1 Ni la Iglesia. No pagan ni el IBI, pero buen que aceptan subvenciones.
www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/subvenciones-publicas-propiedade
0 K 13
#3 Grahml
Esta noticia me ha hecho recordar que hoy es 28 de diciembre.

xD
1 K 30
#8 VFR
#3 ojalá fuera una inocentada
0 K 8
plutanasio #4 plutanasio
A pagar chiqui! xD xD xD
0 K 15
#2 covacho
Os recuerdo que en la comunidad de Madrid está exento de este impuesto el 99% de los regalos de los padres hacia lis hijos, pero no los de los tíos.
0 K 9
jonolulu #10 jonolulu
#2 ¿Estás insinuando que los reyes son los padres?
0 K 12
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Si son chistorras esas no cuentan
0 K 7

