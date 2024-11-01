·
12
meneos
55
clics
¿Qué hacer para el dolor de cuello?
¿De dónde viene el dolor de cuello? ¿Cómo se elimina? ¿Cuándo hay que ir al médico? Aquí encontrarás todas las respuestas, incluidos los ejercicios.
|
etiquetas
:
dolor
,
cuello
,
remedio
225
ciencia
5 comentarios
#1
FueraSionistasdeMeneame
Los médicos nos quieren quitar la libertad de tener dolor de cuello.
1
K
30
#2
Leon_Bocanegra
Lo mejor para el dolor de cuello es evitar los disparos. Sobre todo si eres alérgico al plomo.
3
K
52
#3
Sandman
#2
A ver, tampoco es para tanto. Sí, es un dolor intenso, pero después ya deja de dolerte todo el cuerpo para siempre.
1
K
23
#4
tusitala
#2
alérgico al plomo y a la velocidad.
0
K
10
#5
Ed_Hunter
#2
el plomo de por si ya es venenoso, pero el problema es cuando lleva demasiada energía cinética.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
