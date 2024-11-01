edición general
Qué hacer cuando una cremallera atrapa la piel del pene

Qué hacer cuando una cremallera atrapa la piel del pene

Según un estudio publicado en el British Journal of Urology International, entre 2002 y 2010 más de 17.000 hombres y niños fueron atendidos en urgencias en Reino Unido por este motivo. Se trata de una urgencia inicialmente muy dolorosa. Lo primero que uno tiene que hacer es tranquilizarse. Más información: www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-urogenitales/cómo-hacer

#2 covacho
¿Bombo o platillos?
7 K 79
kreepie #13 kreepie
Aprovechar el climax creado: enciendo velas para ir derramando la cera caliente sobre el glande mientras espero a que mi ama se ponga el traje de cuero y me ate con cadenas para que me sodomice y me latigue.
1 K 29
Ripio #16 Ripio
#13 ¡Por fin un comentario normal!
1 K 32
#18 chocoleches
Levi's 501, salvando escrotos desde 1873
1 K 23
#6 Hombre_de_Estado
Una chupa de cuero, que la tienes ya medio hecha :-D
0 K 20
elmileniarismovaallegar #19 elmileniarismovaallegar
"Rociar la cremallera durante 10-15 minutos con aceite lubricante como «3 en 1» o similar"... en serio???... habrán querido decir 10-15 segundos, no?... y ya me parace una pasada de aceite para una cremallera...
1 K 20
Pataperro #23 Pataperro
#19 bueno, si consigues liberarla ya la tienes lubricada para mojar el churro durante el resto de tu vida.
0 K 14
DDJ #3 DDJ
Torreznos
2 K 18
elmileniarismovaallegar #17 elmileniarismovaallegar
Para la próxima, ponerse calzoncillos...
1 K 17
Papirolin #4 Papirolin
Gritar.
1 K 16
TripleXXX #8 TripleXXX
#4 Pero como un loco.

Algo parecido me pasó hace mucho con un muelle de gimnasia y no quiero ni acordarme. Lo bueno es que es una zona muy vascularizada y se cura rápido.
0 K 7
Asimismov #24 Asimismov
¿A nadie se le ocurre recortar la cremallera?
0 K 12
GanaderiaCuantica #7 GanaderiaCuantica
Muy sencillo: coger papel higiénico o pañuelos para ir recogiendo la sangre en cuanto bajes la cremallera.
Y rápido, que cuanto antes se abra la herida, antes se cierra.
0 K 10
#15 skainet
Que hacer? buf... buscar el 3en1
0 K 9
#14 skainet
Tranquilizarse? Mis cojones!
0 K 9
#10 malditopequeñito
Pillarse un dedo de la mano con una puerta para disimular el dolor del pene.
1 K 9
Esku #9 Esku
Yo me pille un poco el escroto con la cremallera. No lo recomiendo.
0 K 9
Tarod #5 Tarod
Lo primero es tranquilizarse.
Lo segundo gritar como un locooo
0 K 9
ilecinan #11 ilecinan
A mi me pasó hace 40 años y mi familia se sigue riendo de mí, duele que flipas, yo me pillé el glande y el dolor es indescriptible, y cuando sabes que van a tirar de la cremallera ni os cuento. Dolor inhumano
0 K 9
#20 Albarkas
#11 Un dolor muy glande
1 K 21
Skiner #21 Skiner *
Si sólo en el Reino Unido hay más de 17.000 machos humanos que se han pillado con la cremallera es porque masivamente la gente le gusta ir a lo comando (sin calzoncillos) :troll:
0 K 7
victorjba #22 victorjba
#21 Lesión típica de fin de semana: tienes partido de X haces la bolsa deprisa y corriendo y te olvidas de los calzoncillos limpios para después de ducharte.
0 K 17
Professor #1 Professor
Yo llamaría a mi ex por videollamada
0 K 6

