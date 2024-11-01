Hace pasar su caravana por un chalet y lo alquila por 600 euros al mes: 'Para que te hagas ilusiones de que eres una persona digna'

El mercado del alquiler sigue al alza y algunos propietarios se aprovechan de ello para intentar sacar el mayor rédito posible. El siguiente anuncio da cuenta de esta situación que, lejos de solucionarse, sigue agravándose día a día.
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La caravana mas grande que conozco es esta
www.caravaningk2.es/listings/adria-astella-904-hp/
Son 9.53 x 2.52, unos 24.5 m2, y ya os digo que es MUY grande, para 36m2 deberia medir casi 12m de largo x 3m de ancho y eso no existe
A no ser que sea un modulo o un home mobile pero eso ya no es una caravana