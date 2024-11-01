Hablemos de los SMURFS  

Estás con tu colega. Los dos queréis echaros unas partidillas. Nada serio, sin presión, solo queréis desconectar. Usáis la palabra desconectar para admitir que sois malísimos. Pero bueno, no pasa nada. Tú y tu colega sois bronce. Os hacéis llamar los bro bronces, literal el último metal antes de que te llamen directamente fracasado. Si hubiese algo más bajo, se llamaría barro o directamente vergüenza. Y al otro lado aparece un jugador supuestamente de tu nivel que juega como...