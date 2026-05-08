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Hablar de prioridad nacional, pero vivir a costa de los migrantes
La clase media española se sostiene en parte gracias al trabajo, las cotizaciones y las rentas de alquiler que extrae a la población extranjera
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:
emigración
,
prioridad nacional
,
alquileres
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#6
capitan__nemo
*
De eso va el apartheid sionista israeli (nazis israelies, sionazis).
Y no es raro que detras de vox este el sionismo y el trumpismo (apoyo economico, en redes, mediatico, diplomatico, cpac, bancos hungaros, x/twitter, ...)
Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is
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#4
sotillo
Tienen que engañar a sus votantes para seguir viviendo del cuento, no han trabajado nunca luego son expertos
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#8
Comorr
#4
tampoco es para que te pongas así con los políticos del psoe que dejan la puerta abierta a la inmigración ilegal
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#1
Cuñado
En eso consiste la prioridad nazional, en poder explotar a los inmigrantes libremente.
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#5
Eukherio
#1
Y por eso no quieren que tengan papeles, porque después reclaman.
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#2
azathothruna
Lo que se parecen los gringos y europedos es que necesitan esclavos, incluso para su autoestima
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#9
CosaCosa
#2
es el sistema, necesita esclavos, y los europedos np quieren que el sistema se caiga
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#11
Andreham
#9
El asunto es que los europedos (del sur, principalmente) se están convirtiendo en los esclavos.
Ya lo eran en la época de los PIGS, pero aún se podía maquillar un poquito con viajes en verano y alquileres "normales". Ahora se ven las cosiduras.
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#10
Alcalino
Eso es exactamente lo que la clase media/baja de EEUU no entendió, y por eso votaron su propia ruina.
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#3
Leon_Bocanegra
Aquí la prioridad nacional de vox
elpais.com/espana/2026-05-08/la-consejeria-de-agricultura-de-vox-en-ex
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#7
Comorr
Se nos está quedando una España con una izquierda de mentalidad de ameba que les está haciéndo el pasillo a los putos nazis que ni en Idiocracia
Es acojonante
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#12
Andreham
#7
Sí, la culpa es de la izquierda, como siempre.
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Y no es raro que detras de vox este el sionismo y el trumpismo (apoyo economico, en redes, mediatico, diplomatico, cpac, bancos hungaros, x/twitter, ...)
Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is
Ya lo eran en la época de los PIGS, pero aún se podía maquillar un poquito con viajes en verano y alquileres "normales". Ahora se ven las cosiduras.
elpais.com/espana/2026-05-08/la-consejeria-de-agricultura-de-vox-en-ex
Es acojonante