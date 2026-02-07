edición general
13 meneos
51 clics

Habla uno de los 30 maquinistas auscultadores de Adif que llevan más de dos años cobrando sin trabajar: "Siete meses en casa y 2.500 en la nómina... ahora están mano sobre mano

El plan para los nuevos maquinistas de Adif era supervisar el estado de la red a bordo de una flota con vehículos que a día de hoy no se han homologado y que no pueden hacer el trabajo que desde el pasado 18 de enero es vital para recuperar la confianza en la seguridad de la alta velocidad. "Pasé 22 meses mano sobre mano, sin tocar un tren y, como yo, una treintena de maquinistas contratados para este trabajo, todos incorporados a partir de 2022 y hasta 2024, cobrando en casa y sin trabajar", dice. La nómina de un maquinista puede situarse ...

| etiquetas: entrevista , maquinistas auscultadores , adif
10 3 2 K 98 actualidad
5 comentarios
10 3 2 K 98 actualidad
g3_g3 #2 g3_g3
Claro lo que dice uno de los maquinistas es un bulo y lo dices tú qué ni lo has leído. xD
4 K 53
Mubux #5 Mubux
En la noticia hablan de tocar trenes... Un tren no es lo mismo que un carril... El mundo intentando generar polémica mezclando churras con merinas.
1 K 19
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
se equivocaron de traviesas al invertir
0 K 8
obmultimedia #1 obmultimedia
Los mejores bulos los de El Mundo.
4 K 8
#3 corcel *
#1 exacto, la culpa como dice oscargutan tras 7 años de gobierno socialista ha sido del pp y del cambio climatico, facha. Y del apagon también, pero no ha pagado ni el gobierno con algúna dimisión ni las empresas privadas con alguna multa, sólo tu con una subida del precio de la luz por tener que meter más centrales de gas en el pool.
9 K 8

menéame