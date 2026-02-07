Habla uno de los 30 maquinistas auscultadores de Adif que llevan más de dos años cobrando sin trabajar: "Siete meses en casa y 2.500 en la nómina... ahora están mano sobre mano

El plan para los nuevos maquinistas de Adif era supervisar el estado de la red a bordo de una flota con vehículos que a día de hoy no se han homologado y que no pueden hacer el trabajo que desde el pasado 18 de enero es vital para recuperar la confianza en la seguridad de la alta velocidad. "Pasé 22 meses mano sobre mano, sin tocar un tren y, como yo, una treintena de maquinistas contratados para este trabajo, todos incorporados a partir de 2022 y hasta 2024, cobrando en casa y sin trabajar", dice. La nómina de un maquinista puede situarse ...