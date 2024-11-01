edición general
Ha vendido 100.000.000 de coches en 10 años, pero solo un 0,028% son de hidrógeno: Toyota duda de su viabilidad económica

Tras años de inversión, Toyota admite que los coches de hidrógeno no han cuajado como se esperaba: la marca redirige esfuerzos hacia vehículos pesados y mejora sus pilas de combustible.

