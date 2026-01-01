edición general
14 meneos
74 clics
“Ha sido muy extraño fotografiar escenas de guerra y volver a mi propia casa a cenar y dormir”

“Ha sido muy extraño fotografiar escenas de guerra y volver a mi propia casa a cenar y dormir”  

El 15 de enero, la vida de John Abernathy (St. Louis Park, Minnesota, 1964) dio un viraje inesperado. Fotógrafo profesional, se había desplazado desde su casa en Minneapolis hacia el Edificio Whipple, sede del gobierno federal en la ciudad, para documentar una más de las diarias protestas ciudadanas contra la ocupación y las salvajes redadas realizadas desde diciembre por las fuerzas del ICE y de la Patrulla Fronteriza –protestas que se intensificaron tras el asesinato de Renee Good, una ciudadana norteamericana, ocho días antes–.

| etiquetas: john abernathy , fotoperiodismo , conflictos sociales , ice , información
7 7 0 K 159 Fotografía
2 comentarios
7 7 0 K 159 Fotografía
javibaz #1 javibaz
¿Escenas de guerra en Minneapolis? A este le viene grande su trabajo.
1 K 25
Asimismov #2 Asimismov
#1 yo le invitaría a ir a Gaza a contar qué es lo que ocurre allí y que nos cuente cómo duermen allí.
1 K 25

menéame