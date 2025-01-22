Ha pasado un años desde que se anunció el proyecto Stargate: el plan de construcción de infraestructura más ambicioso de la historia. Hoy, la joint venture hace aguas en todos los sentidos

l centro de datos de Abilene, Texas, venía a ser el buque insignia del proyecto Stargate. Larry Elison habló en la Casa Blanca sobre diez edificios en proceso de construcción, con una ampliación que llegaría a veinte edificios. Por ir al grano: a día de hoy solo dos de ocho edificios están en funcionamiento y se ha cancelado la ampliación. Los motivos de la cancelación son dignos de estudio y los comentaremos después, pero primero compararemos lo que prometieron con lo que entregaron.