Ha pasado un años desde que se anunció el proyecto Stargate: el plan de construcción de infraestructura más ambicioso de la historia. Hoy, la joint venture hace aguas en todos los sentidos

l centro de datos de Abilene, Texas, venía a ser el buque insignia del proyecto Stargate. Larry Elison habló en la Casa Blanca sobre diez edificios en proceso de construcción, con una ampliación que llegaría a veinte edificios. Por ir al grano: a día de hoy solo dos de ocho edificios están en funcionamiento y se ha cancelado la ampliación. Los motivos de la cancelación son dignos de estudio y los comentaremos después, pero primero compararemos lo que prometieron con lo que entregaron.
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22.01.2025
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23.01.2025
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20.12.2025
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Lo más crítico aquí no es solo la capacidad de cómputo, sino el desafío térmico y eléctrico. Estamos hablando de un proyecto que requiere gigavatios, lo que explica por qué Microsoft está mirando tan de cerca la energía nuclear (SMR). Es un salto de escala que deja pequeñas a las regiones actuales de Azure o AWS.
La pregunta es si este modelo de 'mega-datacenter' centralizado será sostenible a largo plazo o si acabaremos viendo una fragmentación por pura limitación de la red eléctrica global.