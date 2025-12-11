edición general
Ha llegado la hora de una Declaración de Independencia de la UE

La Unión Europea se enfrenta a desafíos sin precedentes en un momento en el que el orden multilateral basado en la ONU está bajo asedio. La estrategia de apaciguamiento hacia Donald Trump —desde la cumbre de la OTAN hasta la desregulación de las normas digitales, de inteligencia artificial y medioambientales, incluida la humillación arancelaria de Turnberry— no está funcionando. Las concesiones no han reducido la imprevisibilidad ni la hostilidad de Trump. Al contrario, han profundizado la vulnerabilidad estratégica de Europa, han producido un

6 comentarios
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Muro de pago. En esta web le hicimos un boicot a los grandes medios porque querían cobrar a Google por acceder sus contenidos, y ahora que ponen los contenidos de pago pues nos da igual porque "ey, haciendo este truqui lo podemos leer sin estar registrado"

En fin, la hipocresía.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Creo que hay diferencias importantes. Yo fui muy activo con el boicot AEDE.

Pero eso querían que los agregadores de noticias (en realidad, cualquiera que ponga trozos de noticias), tuviese que pagar, haciendo que sitios como meneame, potencialmente tuvieran que cerrar.

Un muro de pago es un intento para que la gente "voluntariamente" pague.
Lo otro era una coacción para decir "te guste o no, paga".

Adicionalmente, el canon AEDE suponía la derogación de facto del derecho a cita, y un muro de pago no.

Y con esto no estoy diciendo que me gusten los muros de pago o porosos, pero no tiene nada que ver con el canon AEDE y mucho menos, es hipocresía hacer boicot a uno y permitir lo otro.
estemenda #5 estemenda
#3 Modo lectura. Merece la pena.
stygyan #6 stygyan
#3 ocurre una cosa con el tema muros de pago, y es que la gente (comprensiblemente) no quiere pagar — pero tampoco quiere ver anuncios para que el contenido salga "gratis". Y qué querés que te diga, compañero… las personas que escriben también necesitan comer y pagar el alquiler. Los servidores no son gratis. Las personas que se ocupan de que el servidor siga funcionando y en pie quieren un techo.

Y así al final, los únicos medios que pueden sobrevivir son los que tienen lobbies detrás, los que nunca criticarán a los poderosos porque son estos los que están poniendo la pasta.
pedrobotero #1 pedrobotero *
Pues si pusiesen un poco de interes los mandamases y metiesen pasta aquí sería la primera cosa por la que empezar x.com/JollaHQ/status/1996991518800765217

www.xatakamovil.com/mercado/sueno-movil-europeo-google-vuelve-a-vida-n
Andreham #2 Andreham
¿Pero cómo van los políticos de la UE a estar en contra de Estados Unidos si les paga las nóminas?
