Ha llegado la hora de una Declaración de Independencia de la UE

La Unión Europea se enfrenta a desafíos sin precedentes en un momento en el que el orden multilateral basado en la ONU está bajo asedio. La estrategia de apaciguamiento hacia Donald Trump —desde la cumbre de la OTAN hasta la desregulación de las normas digitales, de inteligencia artificial y medioambientales, incluida la humillación arancelaria de Turnberry— no está funcionando. Las concesiones no han reducido la imprevisibilidad ni la hostilidad de Trump. Al contrario, han profundizado la vulnerabilidad estratégica de Europa, han producido un
| etiquetas: ue , eeuu , independencia , subordinación
En fin, la hipocresía.
Pero eso querían que los agregadores de noticias (en realidad, cualquiera que ponga trozos de noticias), tuviese que pagar, haciendo que sitios como meneame, potencialmente tuvieran que cerrar.
Un muro de pago es un intento para que la gente "voluntariamente" pague.
Lo otro era una coacción para decir "te guste o no, paga".
Adicionalmente, el canon AEDE suponía la derogación de facto del derecho a cita, y un muro de pago no.
Y con esto no estoy diciendo que me gusten los muros de pago o porosos, pero no tiene nada que ver con el canon AEDE y mucho menos, es hipocresía hacer boicot a uno y permitir lo otro.
Y así al final, los únicos medios que pueden sobrevivir son los que tienen lobbies detrás, los que nunca criticarán a los poderosos porque son estos los que están poniendo la pasta.
www.xatakamovil.com/mercado/sueno-movil-europeo-google-vuelve-a-vida-n