Ha llegado el día: la IA puede crear mundos interactivos y toda la industria digital está temblando

Lo primero que hay que hacer es rendirse a la evidencia y decir que Genie es, sencillamente, asombroso. Desde hace horas, en Internet circulan vídeos que amenazan con poner patas arriba toda la industria del entretenimiento digital. Se trata de vídeos creados con Genie 3, una herramienta de IA que permite generar experiencias interactivas a partir de instrucciones simples. Es decir, tú sueltas tu prompt y Genie genera un mundo interactivo que cambia en tiempo real dependiendo de tus acciones, como si fuera un videojuego.