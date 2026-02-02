Ha llegado el día: la IA puede crear mundos interactivos y toda la industria digital está temblando

Lo primero que hay que hacer es rendirse a la evidencia y decir que Genie es, sencillamente, asombroso. Desde hace horas, en Internet circulan vídeos que amenazan con poner patas arriba toda la industria del entretenimiento digital. Se trata de vídeos creados con Genie 3, una herramienta de IA que permite generar experiencias interactivas a partir de instrucciones simples. Es decir, tú sueltas tu prompt y Genie genera un mundo interactivo que cambia en tiempo real dependiendo de tus acciones, como si fuera un videojuego.
Ok, le puedes pedir a la IA que recree un video usando los videos que ya ha sacado Rockstar, y? Para hacer juegos genéricos, que repiten ideas antiguas ya tenemos a Ubisoft, y la IA sólo puede hacer videos.
Ahora mismo puedes recrear obras maestras de la literatura como el Quijote o Cien Años de Soledad con la IA, y a nadie le importa.
Empiezo yo: Dibuja un elefante con la camiseta de la selección de brasil en bicicleta viajando por la senda arcoiris en medio del espacio, lleva un sombrero de paja, pero en realidad está hecho de palomitas de maiz. Arriba a la derecha hay colgado un cuadro encima de un planeta con un estílo artístico extremadamente original.
La IA es el autista de Rain Man, pídele que cuente palillos que se han caído al suelo, pero poco más.
No entiendo tu argumento la verdad, revisa como funciona una IA, no es tan complicado.
Haz el prompt más detallado en lenguaje natural que te puedas imaginar, y tanto la IA como cualquier artista hará algo distinto.
Es un problema ontológico: la única manera de describir exactamente qué imagen quieres es dibujándola tu, si sabes.
Del titular: la IA puede crear mundos interactivos
Y luego está la realidad, la que tienes descrita en el titular, la entradilla y el contenido de la noticia.
Así se describe el producto Genie 3 de Google en su página web: Genie 3 is a general-purpose world model. It uses simple text descriptions to generate photorealistic environments that can be explored in real-time.
Recordemos tus sabias palabras: La IA sólo impresiona a la gente que no tiene mucha idea
