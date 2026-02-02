edición general
7 meneos
85 clics
Ha llegado el día: la IA puede crear mundos interactivos y toda la industria digital está temblando

Ha llegado el día: la IA puede crear mundos interactivos y toda la industria digital está temblando

Lo primero que hay que hacer es rendirse a la evidencia y decir que Genie es, sencillamente, asombroso. Desde hace horas, en Internet circulan vídeos que amenazan con poner patas arriba toda la industria del entretenimiento digital. Se trata de vídeos creados con Genie 3, una herramienta de IA que permite generar experiencias interactivas a partir de instrucciones simples. Es decir, tú sueltas tu prompt y Genie genera un mundo interactivo que cambia en tiempo real dependiendo de tus acciones, como si fuera un videojuego.

| etiquetas: llegado , ia , mundos , interactivos , industria , digital , temblando
7 0 0 K 84 tecnología
12 comentarios
7 0 0 K 84 tecnología
#2 chocoleches
La IA sólo impresiona a la gente que no tiene mucha idea, la industria digital puede estar tranquila.

Ok, le puedes pedir a la IA que recree un video usando los videos que ya ha sacado Rockstar, y? Para hacer juegos genéricos, que repiten ideas antiguas ya tenemos a Ubisoft, y la IA sólo puede hacer videos.

Ahora mismo puedes recrear obras maestras de la literatura como el Quijote o Cien Años de Soledad con la IA, y a nadie le importa.
2 K 32
rojo_separatista #4 rojo_separatista *
#2, describe una imagen que puedas explicar con palabras y la IA sea incapaz de dibujar, puedes decir lo que quieras, inventarte la cosa más inverosímil del mundo, algo con lo que no se haya entrenado, así hacemos la prueba de si existen imágenes que se puedan describir verbalmente y la IA sea incapaz de dibujar.

Empiezo yo: Dibuja un elefante con la camiseta de la selección de brasil en bicicleta viajando por la senda arcoiris en medio del espacio, lleva un sombrero de paja, pero en realidad está hecho de palomitas de maiz. Arriba a la derecha hay colgado un cuadro encima de un planeta con un estílo artístico extremadamente original.  media
2 K 35
#5 chocoleches
#4 Eso ya lo podías hacer dibujando un papel. Sí, lo de pedir a la IA dibujos locos ya lo hicimos todos hace un par de años, y qué?

La IA es el autista de Rain Man, pídele que cuente palillos que se han caído al suelo, pero poco más.
1 K 22
rojo_separatista #6 rojo_separatista
#5, si la IA solo es capaz de dibujar lo que ya ha visto, deberías ser capaz de describir algo que no pueda dibujar. Yo creo que es imposible, pero estoy abierto a que me demuestres con pruebas que estoy equivocado.
0 K 9
Dramaba #9 Dramaba
#6 "IA, Dibuja a Dios" :troll:
0 K 11
#11 chocoleches
#6 Pues claro que no puede, si le dices que haga un dibujo como Van Gogh y no ha visto un cuadro de Van Gogh para procesar sus patrones, pues no lo hace porque es imposible.

No entiendo tu argumento la verdad, revisa como funciona una IA, no es tan complicado.
0 K 10
pip #12 pip
#4 pero ¿no sabes que una imagen vale más que mil palabras? El problema es precisamente que con el texto es imposible describir exactamente la imagen que quieres dibujar, al menos que ese lenguaje sea algo como postscript y vayas dando las coordenadas exactas de todos los trazos.

Haz el prompt más detallado en lenguaje natural que te puedas imaginar, y tanto la IA como cualquier artista hará algo distinto.

Es un problema ontológico: la única manera de describir exactamente qué imagen quieres es dibujándola tu, si sabes.
0 K 11
sorrillo #7 sorrillo *
#2 La IA sólo impresiona a la gente que no tiene mucha idea [...] la IA sólo puede hacer video

Del titular: la IA puede crear mundos interactivos
0 K 10
#8 chocoleches
#7 Es que la IA no puede crear mundos interactivos. Un video de veinte segundos no es un mundo interactivo.
0 K 10
sorrillo #10 sorrillo *
#8 Es que la IA no puede crear mundos interactivos.

Y luego está la realidad, la que tienes descrita en el titular, la entradilla y el contenido de la noticia.

Así se describe el producto Genie 3 de Google en su página web: Genie 3 is a general-purpose world model. It uses simple text descriptions to generate photorealistic environments that can be explored in real-time.
Fuente: deepmind.google/models/genie/

Recordemos tus sabias palabras: La IA sólo impresiona a la gente que no tiene mucha idea
0 K 10
azathothruna #1 azathothruna
Luego de la tragedia de Ash of Creations, mejor.
0 K 13

menéame