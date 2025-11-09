Por qué ha dimitido el director general de la BBC

La versión editada, tomando frases pronunciadas por el republicano en diferentes momentos de un discurso en 2021, hizo parecer que decía: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país". En realidad, Trump dijo inicialmente: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica".
El pasado martes, el periódico conservador The Daily Telegraph publicó una información sobre un documento interno elaborado por un antiguo asesor de estándares de la BBC, quien enumeraba una serie de errores, entre ellos la forma en que se editó un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 en el documental 'Trump: A Second Chance?', emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado año y elaborado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.
vaya que ofendiditos estos americanos con las injerencias electorales ....
hace unas semanas salía Trump gritando antes de las elecciones argentinas que o ganaba Milei si o si o se quedaban sin préstamos americanos ..
esas injerencias electorales al resto del mundo si que valen ...mas hipócritas