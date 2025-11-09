Por qué ha dimitido el director general de la BBC

La versión editada, tomando frases pronunciadas por el republicano en diferentes momentos de un discurso en 2021, hizo parecer que decía: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes, y luchamos. Luchamos con todas nuestras fuerzas, y si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país". En realidad, Trump dijo inicialmente: "Vamos a marchar hacia el Capitolio y yo iré con ustedes. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica".