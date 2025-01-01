edición general
24 meneos
23 clics
Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas armadas

Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas armadas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en un informe anual sobre violencia sexual al considerarlas "creíblemente sospechosas" de cometer violaciones contra prisioneros palestinos.

| etiquetas: guterres , informes , abusos sexuales , ejército , israel
20 4 0 K 214 actualidad
12 comentarios
20 4 0 K 214 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Hay algún crimen que les quede sin cometer?
6 K 94
#4 LOKAZAN
#2 lamentablemente, ya han completado desde hace tiempo la parrilla para cantar bingo.
0 K 6
#5 NoMeVeas
#2 Lanzar bombas nucelares.

Solo les falta eso.
0 K 8
andando #7 andando
#2 deserción
0 K 11
#8 Albarkas
#2 Cámaras de gas. Pero a este paso, las pondrán en marcha la semana que viene.
1 K 30
#10 lordban
#2 No les retes, insensato.
0 K 7
cocolisto #3 cocolisto
Abyectos es poco.Genocidas,asesinos y abusadores.
3 K 37
#6 NoMeVeas *
#3 violadores, dilo bien, violadores.

Que han violado niñas es un hecho. No hay pecado en ninguna religion, pasada, presente o futura, que no hayan realizado. Son el fin de la etica y la moral.
4 K 47
#1 chavi
Israel debe estar meándose de la risa...
1 K 16
Bifaz #11 Bifaz *
#1 Por eso el ejército sionista lleva pañales,...
xcancel.com/incontextmedia/status/1733996264549916966
0 K 20
Dene #9 Dene
Sería interesante ver como justifican esto los que repiten como loros que "Israel tiene derecho a defenderse"
0 K 12
repix #12 repix
¿No sé quién puede tener dudas si es lo primero que se hace en la pvtas guerras?
0 K 6

menéame