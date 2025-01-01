Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas armadas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en un informe anual sobre violencia sexual al considerarlas "creíblemente sospechosas" de cometer violaciones contra prisioneros palestinos.
Solo les falta eso.
Que han violado niñas es un hecho. No hay pecado en ninguna religion, pasada, presente o futura, que no hayan realizado. Son el fin de la etica y la moral.
