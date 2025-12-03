Del “gustirrinín” en las aulas al “kamasutra para niños”: la obsesión de la extrema derecha con la “sexualización” infantil

·
relacionadas
#3
Presi007
#0
www.meneame.net/story/gustirrinin-aulas-kamasutra-ninos-obsesion-extre
1
K
35
#1
pepel
Es mejor ponerles un ejército de profesores pederastas, que los pondrán al día.
0
K
20
#2
capitan__nemo
Si tiene base que con esas mierdas se consiguen muchos votos. En eeuu gobierna el partido que difunde esas mierdas.
0
K
18
#4
Eukherio
Es como la homofobia de los MAGA. Se pasan el día atacando a los gays y a las personas trans y después por las noches pajote tras pajote con vídeos trans. Creo que fue este año que salió que en Texas arrasaba el porno trans.
Cuando hay obsesión suele ser por algo, y si es por la pederastia...
0
K
8
#5
FlautaDeCaña
Nada deprava más que esconder la realidad
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
