El guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en Irán

Uno de los guionistas nominados al Oscar del drama iraní Fue solo un accidente fue arrestado en Teherán a pocas semanas de la entrega de los Premios de la Academia. Representantes de la película informaron el domingo que Mehdi Mahmoudian fue detenido el sábado. No se dispone de detalles sobre los cargos en su contra. Sin embargo, su arresto se produjo pocos días después de que Mahmoudian y otras 16 personas firmaran una declaración en la que condenaban al líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, y la violenta represión...