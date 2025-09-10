Guinea Ecuatorial impone un año de apagón de internet en isla que protestó contra constructora

Cuando los residentes de la isla Annobón, en Guinea Ecuatorial, escribieron al gobierno en Malabo en julio del año pasado quejándose de las explosiones de dinamita por parte de una empresa constructora marroquí, no esperaban que su acceso a internet se cortara con rapidez. Docenas de los firmantes y residentes fueron encarcelados durante casi un año, y el acceso a internet en la pequeña isla lleva cortado desde entonces, según varios residentes y grupos de derechos humanos.