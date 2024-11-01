edición general
Guillermo Toledo acusa a Ayuso de utilizar el aborto como una 'cortina de humo para tapar sus propios casos de corrupción'

"Entonces me da la sensación que, bueno, es lo que han hecho ellas toda la puñetera vida mientras se lo prohibían al resto de las mujeres, a las mujeres de la clase obrera, que se veían obligadas a abortar en condiciones absolutamente inhumanas, con el resultado de muerte de cientos, si no miles, de ellas, en los años en los que el aborto estuvo prohibido en este país. En cualquier caso, creo que esto es una cortina de humo más. El aborto es un derecho absolutamente asentado en nuestro país. Prácticamente nadie, excepto unas minorías...

#2 mcfgdbbn3
La #Pimpampún hace mucho eso, cada vez que sale fuera del foco mediático, dice alguna chorrada o alguna barbaridad para que se siga hablando de ella continuamente.
Pertinax #1 Pertinax *
¿Últimamente ya no se hace llamar Willy? ¿Ha dejado de querer parecer gilipollas? ¿Ha madurado? Cómo cambian los tiempos.
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Es para diferenciarse de la parodia malevola de derechas que hay en Twitter "Willy tolerdo"
