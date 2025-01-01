edición general
Guía italiana se desploma y muere mientras dirigía una visita al Coliseo bajo un calor abrasador (ENG)

Los guías turísticos de Roma piden que se revisen los horarios de las atracciones tras la muerte de Giovanna Maria Giammarino

#2 ombresaco
pero se olvidan de lo importante: ¿A los turistas se les reembolsó el dinero o se les compensó de alguna forma? ¡Vaya susto, los pobrecitos!
#3 exeware
#2 agradecidos deberian estar... experiencia inmersiva, ver morir a alguien en el Coliseo exclavizado, como en los viejos tiempos!!
mosfet #4 mosfet
#3 Podría ser más inmersiva, imagínate que después de muerta, se levanta repentinamente, y se abalanza sobre los turistas incautos para morderles mientras le chorrea baba y espuma por la boca.
#5 exeware
#4 deja de ver pelis zombis
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Habrá que empezar a visitar ciertos monumentos al aire libre entre las 6 y las 12 del mediodía día y a partir de las 5 de la tarde
lentulo_spinther #6 lentulo_spinther
Totalmente cierto. El año pasado estuve ahí, y el calor era insoportable. Hay que hacer algo porque, con este modelo, ya no se puede seguir. Y no solo en Italia, en otras partes del mundo pasa lo mismo. Este año he estado en Turquía, y el día que fui a visitar el Teatro Romano de Aspendos hacía un calor absolutamente insoportable. Eso no es sano, daña el turismo y no beneficia a nadie. O más sombras, o cambiar los horarios de apertura de los sitios, no sé, pero hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya
