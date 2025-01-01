·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4066
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4389
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3992
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3690
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
4002
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
más votadas
628
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
403
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
324
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
414
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
498
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
49
clics
Guía italiana se desploma y muere mientras dirigía una visita al Coliseo bajo un calor abrasador (ENG)
Los guías turísticos de Roma piden que se revisen los horarios de las atracciones tras la muerte de Giovanna Maria Giammarino
|
etiquetas
:
guía
,
turismo
,
italia
,
coliseu
,
muerte
,
calor
13
3
0
K
203
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
203
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ombresaco
pero se olvidan de lo importante: ¿A los turistas se les reembolsó el dinero o se les compensó de alguna forma? ¡Vaya susto, los pobrecitos!
2
K
33
#3
exeware
#2
agradecidos deberian estar... experiencia inmersiva, ver morir a alguien en el Coliseo exclavizado, como en los viejos tiempos!!
0
K
10
#4
mosfet
#3
Podría ser más inmersiva, imagínate que después de muerta, se levanta repentinamente, y se abalanza sobre los turistas incautos para morderles mientras le chorrea baba y espuma por la boca.
0
K
8
#5
exeware
#4
deja de ver pelis zombis
0
K
10
#1
Verdaderofalso
*
Habrá que empezar a visitar ciertos monumentos al aire libre entre las 6 y las 12 del mediodía día y a partir de las 5 de la tarde
0
K
20
#6
lentulo_spinther
Totalmente cierto. El año pasado estuve ahí, y el calor era insoportable. Hay que hacer algo porque, con este modelo, ya no se puede seguir. Y no solo en Italia, en otras partes del mundo pasa lo mismo. Este año he estado en Turquía, y el día que fui a visitar el Teatro Romano de Aspendos hacía un calor absolutamente insoportable. Eso no es sano, daña el turismo y no beneficia a nadie. O más sombras, o cambiar los horarios de apertura de los sitios, no sé, pero hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente