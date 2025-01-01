Guía definitiva: Multas, normativa y consejos para llevar una bola de remolque homologada en España. ¡Evita las multas!

Instalar una bola de remolque en el coche es algo cada vez más común, tanto para enganchar caravanas como para transportar remolques ligeros. Sin embargo, hacerlo sin cumplir con la normativa puede salir caro. La Dirección General de Tráfico (DGT) y la legislación vigente establecen requisitos claros que, de no cumplirse, pueden derivar en sanciones de hasta 400 euros.
SI tapa una luz como la antiniebla o la de marcha atrás hay que quitarla ya que pueden multarte
Por ejemplo mi Kia EV6 no homologa bola fija debido a que el lumbreras del diseñador puso la luz de antiniebla/marcha atras central, y claro la bola esta en medio
ahora por mi experiencia, la bola no molesta al meter la marcha atrás la luz ilumina fuerte y la antiniebla se ve perfectamente a pesar de la bola
por lo demás correcto, la bola ha de estar en ficha técnica y muy importante: COMUNICARLO AL SEGURO!!!