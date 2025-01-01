Guía definitiva: Multas, normativa y consejos para llevar una bola de remolque homologada en España. ¡Evita las multas!

Instalar una bola de remolque en el coche es algo cada vez más común, tanto para enganchar caravanas como para transportar remolques ligeros. Sin embargo, hacerlo sin cumplir con la normativa puede salir caro. La Dirección General de Tráfico (DGT) y la legislación vigente establecen requisitos claros que, de no cumplirse, pueden derivar en sanciones de hasta 400 euros.