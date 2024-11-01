Las guerras en la Rusia postcomunista

Historia y no propaganda. Parte V de la saga "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". En 1997, la URSS había desaparecido hace algunos años y EEUU constituía la única superpotencia. Ya se había desatado la guerra de Chechenia (1994-1996) y Zbigniew Brzezinski mantenía a Rusia como una amenaza para la imposición total de la globalización en el mundo, el juego consistía en arrojar fuera del Cáucaso a los rusos. El objetivo final de esos gánsteres de la política y negocios internacionales es destruir Rusia.