Las guerras en la Rusia postcomunista

Historia y no propaganda. Parte V de la saga "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". En 1997, la URSS había desaparecido hace algunos años y EEUU constituía la única superpotencia. Ya se había desatado la guerra de Chechenia (1994-1996) y Zbigniew Brzezinski mantenía a Rusia como una amenaza para la imposición total de la globalización en el mundo, el juego consistía en arrojar fuera del Cáucaso a los rusos. El objetivo final de esos gánsteres de la política y negocios internacionales es destruir Rusia.
Más bien Rusia ha intentado reforzar su presencia en el Cáucaso una vez que las repúblicas ex soviéticas alcanzaron la independencia
Ahí tenemos los mamoneos con Armenia, teórica aliada, a la que nunca han protegido frente a Azerbaiyán, teórica adversaria.
A pesar de que los armenios están en la OTSC y hay un tratado de defensa mutua que se invocó, a Rusia no le venía demasiado bien cumplir lo firmado. Y no lo hizo, claro
O cómo han puteado a los georgianos tanto en Abjasia como en Osetia
