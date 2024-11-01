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La guerra y la vivienda marcan las marchas del 1 de Mayo, punto de inicio de una primavera caliente

La guerra y la vivienda marcan las marchas del 1 de Mayo, punto de inicio de una primavera caliente

Sindicatos de base y organizaciones de vivienda confluyen en la reivindicación de salarios más altos y viviendas más baratas en un 1 de Mayo que mira hacia una huelga general. De qué sirve conseguir que el Gobierno aumente el salario mínimo en 37 euros o que la empresa actualice los salarios al IPC tras una larga lucha sindical si la gran trituradora se lo lleva todo y al final de mes en tu cuenta hay menos dinero y eres más pobre que antes. La gran trituradora es, por supuesto, la vivienda, uno de los ejes de reclamaciones de este 1 de Mayo.

| etiquetas: la guerra , la vivienda , 1 de mayo , sindicatos , vivienda
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Peka #1 Peka
En Euskadi no, la mayoría sindical apuesta por un SMI propio.
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menéame