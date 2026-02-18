edición general
11 meneos
42 clics
Guerra y venenos por una habitación en un piso de alquiler: "Nos echa lejía en la comida y el café para que nos vayamos"

Guerra y venenos por una habitación en un piso de alquiler: "Nos echa lejía en la comida y el café para que nos vayamos"

Dos matrimonios convivían en un pequeño piso que se alquila por habitaciones. No mantenían una buena relación. Ahora la Guardia Civil investiga si una de las mujeres estuvo intoxicando y tratando de envenenar al otro matrimonio para conseguir que se fueran de la casa, según una denuncia a la que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. El marido del matrimonio afectado fue quien presentó la denuncia, el pasado mes de noviembre, ante la Guardia Civil de Arganda del Rey (Madrid). El hombre, un inmigrante que trabaj

| etiquetas: guerra , venenos , habitación , alquiler , lejía , comida
9 2 0 K 216 actualidad
3 comentarios
9 2 0 K 216 actualidad
#3 Icelandpeople
Mientras no estemos como en Ghana, todo bien.
0 K 20
DaniTC #2 DaniTC *
Qué bien que hayan puesto las botellas de lejía en la foto que acompaña al artículo. Así no hay confusión de que el color de la botella era amarilla. Falta una imagen de un café y la del Grinch.
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
menudo show tiene que haber sido esa "convivencia" entre esos dos matrimonios
0 K 8

menéame