La guerra silenciosa y más cruel: hacer daño y matar a inocentes con sanciones económicas

Las sanciones económicas son cualquier tipo de obstáculo o prohibición impuesto a un país para que este no pueda llevar a cabo transacciones internacionales o encuentre dificultades para utilizar los recursos que necesita en su interior. ¿Qué sabemos de las muertes provocadas silenciosamente por las sanciones económicas que imponen, sobre todo, Estados Unidos y la Unión Europea, dos potencias que se han dado a sí mismas la capacidad de matar civiles de otros países sin necesidad de declararles la guerra?