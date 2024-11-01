edición general
La guerra silenciosa y más cruel: hacer daño y matar a inocentes con sanciones económicas

La guerra silenciosa y más cruel: hacer daño y matar a inocentes con sanciones económicas

Las sanciones económicas son cualquier tipo de obstáculo o prohibición impuesto a un país para que este no pueda llevar a cabo transacciones internacionales o encuentre dificultades para utilizar los recursos que necesita en su interior. ¿Qué sabemos de las muertes provocadas silenciosamente por las sanciones económicas que imponen, sobre todo, Estados Unidos y la Unión Europea, dos potencias que se han dado a sí mismas la capacidad de matar civiles de otros países sin necesidad de declararles la guerra?

azathothruna #1 azathothruna
Obviando la cagada que es la administracion economica en cuba, y su sistema politico ineficiente, como se podria mitigar o superar el bloqueo gringo?
#2 anamabel
#1 El sistema político Cuba, al contrario, es el más eficiente de toda su zona. Aún contando con el embargo, ha alcanzado niveles de eficiencia por encima de sus países vecinos más próximos:

Jamaica y Haití por ejemplo, sin embargo yanki, y sin sistema comunista, tienen gravísimos problemas para mantener un sistema de salud funcional, estadísticas de crimen contenidas y un sistema de alerta y protección para sus ciudadanos en caso de huracanes.

Salta a la vista
Postmeteo #3 Postmeteo
De nuevo, exagerando el poder, peso y unidad de la UE.
Pero es que sin ello ese regustillo de hombre blanco malo que quiere dejar el artículo podria ser demasiado liviano
