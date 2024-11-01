edición general
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo

Esta es la crónica de un desastre anunciado. Y lo cierto es que esta guerra posiblemente no empezó con un ataque físico sino más bien con un ataque financiero quirúrgico diseñado para utilizar a la población civil iraní como carne de cañón. La guerra lo sabemos, empezó ya en 2025 con una ataque por sorpresa de Israel sobre Irán y fue detenida in extremis por un Trump que con los bombazos sobre varias instalaciones subterráneas se adjudicó la medalla de “pacificador”.

"En febrero de 2026, Bessent se paseó por el Foro Económico Mundial de Davos y, posteriormente, testificó bajo juramento ante el Comité Bancario del Senado estadounidense. [...] Bessent presumió abiertamente de haber ejecutado una campaña de asfixia que dijo, hundía la economía iraní sin disparar un solo tiro. Sus palabras literales ante el Senado no dejan margen a la interpretación:
“Lo que hemos hecho en el Tesoro es crear una escasez de dólares en el país... que culminó en diciembre…   » ver todo el comentario
