Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

La guerra en Medio Oriente escaló este miércoles a una nueva fase con ataques coordinados y simultáneos entre Israel, el grupo terrorista Hezbollah y la participación del régimen de Irán. En cuestión de horas, se registraron lanzamientos de cohetes, misiles y drones sobre múltiples objetivos en Israel, mientras las Fuerzas de Defensa israelíes ejecutaron bombardeos de gran magnitud en Beirut y el sur del Líbano.