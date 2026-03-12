edición general
Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

La guerra en Medio Oriente escaló este miércoles a una nueva fase con ataques coordinados y simultáneos entre Israel, el grupo terrorista Hezbollah y la participación del régimen de Irán. En cuestión de horas, se registraron lanzamientos de cohetes, misiles y drones sobre múltiples objetivos en Israel, mientras las Fuerzas de Defensa israelíes ejecutaron bombardeos de gran magnitud en Beirut y el sur del Líbano.

javibaz #2 javibaz
El atacante no deja de ser Israel.
1 K 28
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Si los reyes magos tuviesen que ir hoy a Belén, se iban a hacer la picha un lío con tanta "estrella fugaz". xD
1 K 23
Alakrán_ #1 Alakrán_ *
Líbano le pidió a Hezbolá que no usará su territorio para atacar a Israel y le prohibió las actividades militares, ya vemos que Hezbolá se lo ha pasado por el forro de los cojones y ha llevado la guerra a Líbano, otra vez.

www.dw.com/es/gobierno-libanés-prohíbe-actividades-militares-de-hezb
1 K 23
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#1 Por eso hay que bombardear el Líbano para matar ciudadanos no beligerantes en lugar de acabar políticamente con Hezbollah no vaya a ser que patatas, o algo.
4 K 64
Alakrán_ #6 Alakrán_ *
#3 Hezbolá es un ejército armado, entrenado y al servicio de Irán, de hecho se han coordinado con Irán para atacar Israel está noche.
#5 Legítimo es su gobierno.
0 K 12
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#3 por eso están robando tierras en Cisjordania y arrancando olivos?
3 K 63
Kachemiro #5 Kachemiro
#1 Hezbulla tiene en Libano mas legitimidad y reconocimiento que el propio estado libanes. No solo por la gestion civil que hace de hospitales, escuelas y servicios públicos, sino por la resistencia armada que llevaron a cabo en los años 90, y que consiguió expulsar a los israelies del sur del país, donde trataron de asentrarse los hebreos, aprovechando como las ratas que son, la guerra civil libanesa
2 K 41

