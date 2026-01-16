edición general
2 meneos
24 clics
La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

Eduardo Llamosa Newmann, un empresario de 63 años nacido en México pero que reside en Santander, quiere ser el nuevo marqués de Santa María de Otaví, un título creado por Felipe V en 1742 al otro lado del Atlántico, en la entonces Villa Imperial de Potosí (que en esos años era Perú, hoy Bolivia). Llamosa ya ha dado el primer paso. Ha conseguido que el Ministerio de Justicia revocase el pasado mes de diciembre el ‘Real Decreto 404/1995, de 10 de marzo’, por el que se había rehabilitado este título nobiliario a favor de Erika Elsa de Aparicio.

| etiquetas: marquesado , otavi
2 0 0 K 27 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
jonolulu #2 jonolulu
Juego de tronaos
0 K 16
ewok #1 ewok
¿De qué sirven esos títulos? En serio lo pregunto.
0 K 12
jonolulu #3 jonolulu
#1 Para lo mismo que sirven los apellidos compuestos o precedidos de un "de"
0 K 16
Andreham #4 Andreham
Interesante eso de quitar un título porque "no se puede demostrar cómo lo ostentó".

Me pregunto si se puede hacer lo mismo con el periodo 1936-1955.
0 K 8

menéame