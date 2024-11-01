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Guerra de Irán: todo apunta a una escalada bélica (inglés)

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con arrasar Irán: (...). El acuerdo que ofrece Trump no es, por supuesto, ni justo ni razonable. (...). Rendirse es algo que Irán ni puede hacer ni hará. Larry Johnson, Alastair Crooke, Gideon Rachman, del FT, y otros consideran probable que la guerra se intensifique aún más. Michael Tracey señala que Trump no va de farol. Ordenará bombardear todas las centrales eléctricas y los puentes...

| etiquetas: guerra de irán , escalada bélica , moon of alabama
13 2 0 K 225 Geopolítica
7 comentarios
13 2 0 K 225 Geopolítica
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico *
Moon of Alabama.

Joder, leyendo el nombre del periodico, me imagino a 50 mierdas del Kukuxclan ahorcando a alguien por su color de piel en el arbol enfrente de la iglesia.

Diosito salve Amurrika.

En lo relativo a la noticia :

Pues lo de siempre, el PedoPresidente (PP) Demente de los estados unidos amenazando a un pais con cometer crimenes de guerra mientras el resto de "El Mundo Libre" (tm) mirando para otro lado, como buenos comemierdas que somos.

Estan preparando ya la "Operacion Escondete detras del Moreno II" (Southpark), para empezar a mandar escoria latina y afroamericanos a morir en Iran.
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#3 Grahml *
#1 Parece más bien que el nombre viene de esta canción de The Doors

www.youtube.com/watch?v=T_d_VJbYAfc

Vale, veo que #2 ya lo menciona.
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Ripio #6 Ripio
¡La rueda HOYGAN, hemos descubierto la rueda!
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#5 Pitchford
Todo parece indicar que van a dejar Irán arrasado, para proclamar victoria y marcharse y dejar de gastar pasta, que no les sobra. La duda es qué hará Irán mientras tanto, hasta que punto dañará también los servicios de los aliados de Usa, por capacidad y decisión.
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#7 guillersk
¿ Que no va de farol? Lo dudo
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#4 AlexGuevara
Vietnam 5.0 (o 6.0?)...ya he perdido la cuenta
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menéame