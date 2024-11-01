Guerra de Irán: todo apunta a una escalada bélica (inglés)

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con arrasar Irán: (...). El acuerdo que ofrece Trump no es, por supuesto, ni justo ni razonable. (...). Rendirse es algo que Irán ni puede hacer ni hará. Larry Johnson, Alastair Crooke, Gideon Rachman, del FT, y otros consideran probable que la guerra se intensifique aún más. Michael Tracey señala que Trump no va de farol. Ordenará bombardear todas las centrales eléctricas y los puentes...