Guerra de Irán: todo apunta a una escalada bélica (inglés)

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con arrasar Irán: (...). El acuerdo que ofrece Trump no es, por supuesto, ni justo ni razonable. (...). Rendirse es algo que Irán ni puede hacer ni hará. Larry Johnson, Alastair Crooke, Gideon Rachman, del FT, y otros consideran probable que la guerra se intensifique aún más. Michael Tracey señala que Trump no va de farol. Ordenará bombardear todas las centrales eléctricas y los puentes...
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Joder, leyendo el nombre del periodico, me imagino a 50 mierdas del Kukuxclan ahorcando a alguien por su color de piel en el arbol enfrente de la iglesia.
Diosito salve Amurrika.
En lo relativo a la noticia :
Pues lo de siempre, el PedoPresidente (PP) Demente de los estados unidos amenazando a un pais con cometer crimenes de guerra mientras el resto de "El Mundo Libre" (tm) mirando para otro lado, como buenos comemierdas que somos.
Estan preparando ya la "Operacion Escondete detras del Moreno II" (Southpark), para empezar a mandar escoria latina y afroamericanos a morir en Iran.
www.youtube.com/watch?v=T_d_VJbYAfc
Vale, veo que #2 ya lo menciona.