La guerra de Irán podría cerrar plantas de fertilizantes

España no depende directamente del estrecho de Ormuz, pero el mercado es global y cualquier perturbación afecta al comercio de estas sustancias y sus materias primas. la región del Golfo Pérsico cuenta con una producción muy importante de fertilizantes, representando Irán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, en conjunto, el 23% del comercio mundial de amoníaco, el 34% del de urea y el 18% del de fosfatos amónicos, la mitad del comercio mundial de azufre, materia prima fundamental en la producción de fertilizantes fosfatados.