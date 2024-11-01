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La guerra de Irán podría cerrar plantas de fertilizantes

La guerra de Irán podría cerrar plantas de fertilizantes

España no depende directamente del estrecho de Ormuz, pero el mercado es global y cualquier perturbación afecta al comercio de estas sustancias y sus materias primas. la región del Golfo Pérsico cuenta con una producción muy importante de fertilizantes, representando Irán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, en conjunto, el 23% del comercio mundial de amoníaco, el 34% del de urea y el 18% del de fosfatos amónicos, la mitad del comercio mundial de azufre, materia prima fundamental en la producción de fertilizantes fosfatados.

| etiquetas: guerra , irán , fertilizantes , industria , comercio
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2 comentarios
4 1 0 K 39 actualidad
#2 fremen11
Podríame.......
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#1 hackerman
Guarden comida y papel WC.
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menéame