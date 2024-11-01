La guerra genocida de Israel contra Gaza agotó las reservas de TNT de la OTAN (inglés)

El diputado polaco Maciej Konieczny declaró ante el Parlamento el 21 de noviembre que Europa no puede garantizar el suministro suficiente de TNT para su propia defensa ni para Ucrania, ya que Nitro-Chem, el único productor polaco y el único gran proveedor de TNT del continente, está obligado por contratos a enviar gran parte de su producción a Estados Unidos, donde el explosivo se utiliza para fabricar las bombas MK-84 y BLU-109 suministradas a Israel para su ataque a Gaza.