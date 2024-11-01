edición general
La guerra genocida de Israel contra Gaza agotó las reservas de TNT de la OTAN (inglés)

El diputado polaco Maciej Konieczny declaró ante el Parlamento el 21 de noviembre que Europa no puede garantizar el suministro suficiente de TNT para su propia defensa ni para Ucrania, ya que Nitro-Chem, el único productor polaco y el único gran proveedor de TNT del continente, está obligado por contratos a enviar gran parte de su producción a Estados Unidos, donde el explosivo se utiliza para fabricar las bombas MK-84 y BLU-109 suministradas a Israel para su ataque a Gaza.

nemeame #1 nemeame
Y que? En la vida hay que saber establecer prioridades, y para Israel y los EE.UU. bombardear hospitales en Gaza y matar miles de niños indefensos tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Si el cerdito Rutte tiene algún problema con esto que se saque la polla de Trump de la boca y reclame
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pues os vais a reír, pero para la fabricación de TNT comparte cadenas de suministro con la producción de fertilizantes y otros bienes básicos.

Lo que los países OTAN están inviertiendo en matar palestinos hace subir el pan a los ciudadanos de esos países. Y no es levadura.
