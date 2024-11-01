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Guerra contra Irán: los negociadores se convertirán en chivos expiatorios de la derrota de EE. UU. (inglés)

La Administración Trump, sometida a una enorme presión debido a las consecuencias económicas del cierre del estrecho difundió una noticia que ofrecía una justificación para mantener cerrado el estrecho: "Irán no ha podido encontrar sus minas en el estrecho". Es una de las historias más ridículas que he leído en mucho tiempo. El Gobierno está intentando ahora maquillar la realidad. Si Irán hubiera colocado minas en el estrecho, sabría exactamente dónde se han desplegado. Es una práctica militar básica documentar siempre dónde se colocan las min

| etiquetas: guerra de irán , negociadores , chivos expiatorios , derrota , estados unidos
4 1 0 K 44 politica
3 comentarios
4 1 0 K 44 politica
#2 srskiner
El estrecho esta cerrado porque no encuentran las llaves :-D
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#3 yukatan
dejan pasar los barcos que quieren y ni uno ha tocado una mina.... una de dos, o no hay minas, o saben perfectamente donde estan.
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menéame