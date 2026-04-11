Estados Unidos afirma que Irán no ha podido encontrar minas en el estrecho de Ormuz [ENG]

Irán no puede localizar todas las minas que colocó en el estrecho de Ormuz y carece de la capacidad para retirarlas, según Estados Unidos, una de las razones por las que Teherán no ha podido cumplir rápidamente con las advertencias del gobierno de Trump de permitir un mayor tráfico marítimo a través de la vía.
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¿Ya tenemos la excusa que comentabas ayer?
www.meneame.net/story/sospecho-acaba-alto-fuego-hoy-mismo
Si es que la apuesta apenas cotizaba .... Lo daban por seguro.
Y eso de que están retirando minas, lo dice una fuente super fiable: EEUU.
Si saben donde están, lanzan un enjambre de drones marinos y que las hagan explotar.