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Estados Unidos afirma que Irán no ha podido encontrar minas en el estrecho de Ormuz [ENG]

Irán no puede localizar todas las minas que colocó en el estrecho de Ormuz y carece de la capacidad para retirarlas, según Estados Unidos, una de las razones por las que Teherán no ha podido cumplir rápidamente con las advertencias del gobierno de Trump de permitir un mayor tráfico marítimo a través de la vía.

| etiquetas: irán , minas , perdidas , ormuz
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9 comentarios
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
#0

¿Ya tenemos la excusa que comentabas ayer? xD

www.meneame.net/story/sospecho-acaba-alto-fuego-hoy-mismo
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Feindesland #2 Feindesland
#1 Delante de nuestras narices
xD
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Si es que la apuesta apenas cotizaba .... Lo daban por seguro. xD
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Feindesland #5 Feindesland
#3 La gracia estaba en la fecha. Y bueno, a ver cómo vn las negociaciones hoy, que supongo que mal, pero vaya...
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pepel #4 pepel
Mami, me estoy meando y no sale ni gota.
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Feindesland #6 Feindesland
Y el caso es que tiene sentido: en los primeros días del ataquue, los americanos dijeron que habían destruido casi completamente la marina iraní, incluido un barco que estaba por ahí, de ejercicios, en el extranjero. ¿Cómo coño van a retirar ahora las minas? ¿A nado?
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Y eso de que están retirando minas, lo dice una fuente super fiable: EEUU. xD
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Lenari #8 Lenari
#6 Con drones.

Si saben donde están, lanzan un enjambre de drones marinos y que las hagan explotar.
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Feindesland #9 Feindesland
#8 las minas marítimas ni dios sabe dónde están. Es lo que tienen.
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menéame