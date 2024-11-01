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¿Guerra civil en Silicon Valley? Anthropic, Palantir y ejecutivos de Google chocan por los límites de la IA militar

El mayor miedo de Donald Trump con Anthropic se ha cumplido. Cuando el presidente estadounidense intentó imponer un castigo ejemplarizante a esta startup de IA hace dos meses por intentar “dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”, no pensaba solo en ella. Temía un efecto contagio en el sector tecnológico, cuya colaboración es absolutamente indispensable para el Pentágono desde la irrupción de la inteligencia artificial. Esta semana más de 560 ejecutivos y empleados de Google han confirmado los miedos de Trump.

| etiquetas: ia , militar , anthropic , palantir , google
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3 comentarios
5 2 0 K 66 tecnología
Supercinexin #2 Supercinexin
Están los ejecutivos que quieren expandir la IA militar mucho más, los que la quieren expandir muchísimo más aún y los que la quieren expandir hasta el infinito.
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#1 omega7767
una vez más EEUU en su carrera armamentista para seguir manteniendo su dominio del mundo con la fuerza. Ahora le toca el turno a la IA como herramienta armamentista de poder.
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vviccio #3 vviccio *
Ojo con esto que puede ser un problema gordo que nos estalle en la cara en unos pocos años. Luego diremos que no se podía saber.
La IA está acelerando el avance mucha ciencia y tecnología. Las historias distópicas y de ciencia ficción que hemos visto en series y en películas se están quedando anticuadas. Los malos también harán uso de la mejor tecnología como las dictaduras y el crimen organizado.
www.youtube.com/watch?v=O-2tpwW0kmU
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menéame