¿Guerra civil en Silicon Valley? Anthropic, Palantir y ejecutivos de Google chocan por los límites de la IA militar

El mayor miedo de Donald Trump con Anthropic se ha cumplido. Cuando el presidente estadounidense intentó imponer un castigo ejemplarizante a esta startup de IA hace dos meses por intentar “dictar cómo nuestro gran ejército lucha y gana guerras”, no pensaba solo en ella. Temía un efecto contagio en el sector tecnológico, cuya colaboración es absolutamente indispensable para el Pentágono desde la irrupción de la inteligencia artificial. Esta semana más de 560 ejecutivos y empleados de Google han confirmado los miedos de Trump.