La guerra de los borbones: 193 años a guantazos

El español es mayoritariamente obediente, acomodaticio, elástico, transigente... Peor. Es maleable. Así nos llevan adiestrando desde hace dos siglos para que traguemos carros y carretas con los borbones. ¿Este? Nos vale. No, mejor este otro… y también nos vale. Le tocaba a ese, pero vamos a poner a esta… y nos vale también. Ese español medio de mente sencilla, como alumno aventajado que es de un país con una educación secuestrada desde 1851 por una secta religiosa, acepta comerse los mocos mientras aplaude el desfile de plutócratas sin recibir
| etiquetas: guerra , borbones.193 , años.españoles.obedientes
Por otro lado, le molesta que el título se herede... pero a la vez le pretende cargar a Felipe VI todos los problemas causados por sus predecesores
Dicho lo cual, conociendo la capacidad crítica del meneante medio, esta panfletada probablemente acabe en portada