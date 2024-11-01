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La guerra de los borbones: 193 años a guantazos

La guerra de los borbones: 193 años a guantazos

El español es mayoritariamente obediente, acomodaticio, elástico, transigente... Peor. Es maleable. Así nos llevan adiestrando desde hace dos siglos para que traguemos carros y carretas con los borbones. ¿Este? Nos vale. No, mejor este otro… y también nos vale. Le tocaba a ese, pero vamos a poner a esta… y nos vale también. Ese español medio de mente sencilla, como alumno aventajado que es de un país con una educación secuestrada desde 1851 por una secta religiosa, acepta comerse los mocos mientras aplaude el desfile de plutócratas sin recibir

| etiquetas: guerra , borbones.193 , años.españoles.obedientes
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2 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
#2 colemur
Desde Felipe II en adelante, todos los reyes que hemos tenido han sido nocivos para nuestro país.
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#1 Aladroque *
Buen artículo si estuviéramos en 1915. Pero alguien podía avisar a la juntaletras que ya vamos por 2026, y que desde 1978 hay una constitución que limita los poderes del Rey hasta dejarlos en cero.

Por otro lado, le molesta que el título se herede... pero a la vez le pretende cargar a Felipe VI todos los problemas causados por sus predecesores

Dicho lo cual, conociendo la capacidad crítica del meneante medio, esta panfletada probablemente acabe en portada
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menéame