La Guerra de Agresión Sureña [ENG]

Las fuentes de las crisis de hoy aflorarán cuando entendamos que estamos en la Guerra de Agresión Sureña —un proyecto neoconfederado para rehacer el país a su imagen y ganar la guerra cuya derrota el Sur no admitió. Como llevo tiempo diciendo, hay una "nación" geográficamente diferenciada dentro de la nación estadounidense — los estados Neoconfederados—que se niegan a aceptar la legitimidad de la democracia pluralista que el resto del país aspira a ser. La invasión de Minnesota es una maniobra de la "reconstrucción MAGA" del Norte