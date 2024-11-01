edición general
9 meneos
26 clics
La Guerra de Agresión Sureña [ENG]

La Guerra de Agresión Sureña [ENG]

Las fuentes de las crisis de hoy aflorarán cuando entendamos que estamos en la Guerra de Agresión Sureña —un proyecto neoconfederado para rehacer el país a su imagen y ganar la guerra cuya derrota el Sur no admitió. Como llevo tiempo diciendo, hay una "nación" geográficamente diferenciada dentro de la nación estadounidense — los estados Neoconfederados—que se niegan a aceptar la legitimidad de la democracia pluralista que el resto del país aspira a ser. La invasión de Minnesota es una maniobra de la "reconstrucción MAGA" del Norte

| etiquetas: reconstrucción , guerra civil americana , maga , minnesota
7 2 0 K 107 EEUU
1 comentarios
7 2 0 K 107 EEUU
themarquesito #1 themarquesito
Como de costumbre, los problemas económicos estructurales de EE.UU son culpa de Reagan, pero los sociales son culpa de que no se fue lo bastante duro con el Sur: Sherman, y Sheridan tenían que haber dejado el Sur hecho un solar literal
1 K 22

menéame