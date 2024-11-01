Guerniquerías

Coincidiendo con la reclamación del 'Guernica' se ha aireado mucho la hipótesis de que en realidad este mural siniestro no representa el bombardeo de los aviones de la Legión Cóndor, sino la muerte del torero Sánchez Mejías; y que Picasso habría aprovechado el encargo del Gobierno republicano para 'reciclar' bocetos realizados un par de años antes. Mientras los parisienses se morían de hambre, en los estertores de la ocupación, Picasso alimentaba a su perro con pollos asados.