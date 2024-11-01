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Guerniquerías

Coincidiendo con la reclamación del 'Guernica' se ha aireado mucho la hipótesis de que en realidad este mural siniestro no representa el bombardeo de los aviones de la Legión Cóndor, sino la muerte del torero Sánchez Mejías; y que Picasso habría aprovechado el encargo del Gobierno republicano para 'reciclar' bocetos realizados un par de años antes. Mientras los parisienses se morían de hambre, en los estertores de la ocupación, Picasso alimentaba a su perro con pollos asados.

| etiquetas: guernica , picasso , pintura , tauromaquia , arte
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7 comentarios
2 1 2 K 17 cultura
Tito_Keith #1 Tito_Keith
Cómo les jode a los fachas que los artistas estén siempre del otro lado
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Nobby #4 Nobby
#1 Cierto pintor austríaco no te suena, no? :troll:
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Tito_Keith #6 Tito_Keith *
#4 artistazo! hail!
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JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
Hombre, los parisienses no se morían de hambre. En fin, luego habrá que leer al autor defender a otros que si vivían de lujos mientras españoles morían de hambre…
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Tito_Keith #3 Tito_Keith
Insisto. Cómo les jode que las personas con cultura, conocimiento de la historia y empatía y talento para conectar con generaciones de humanos siempre estén en contra de los fachas. Y sí, existe algún caso de artista que tenía miras extrañas, pero el 90% de los artistas que significan algo a la humanidad no están en ese lado de la historia.
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#2 bcn89
Sinvergüenza pontificando.
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#7 ezabarte
En una visita al Pompidou por el centenario del surrealismo, vi "Minotauromaquia"(1935) de Picasso. Es un claro precursor del Guernica: ya mostraba ese terror y bestialidad. Cuando el Gobierno Republicano le hizo el encargo para la exposicion internacional de París, Picasso tiró de desván & noticia del bombardeo y creó su obra inmortal en poco más de un mes, un proceso que quedó registrado en un documental maravilloso.
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menéame