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La Guardia Civil pilla borracho y sin carné de conducir al alcalde de Sena de Luna

La Guardia Civil pilla borracho y sin carné de conducir al alcalde de Sena de Luna

Borracho y sin carné de conducir. Así conducía el alcalde de Sena de Luna cuando fue interceptado por la Guardia Civil en un control rutinario. Era la segunda ocasión en la que le sucedía algo así. Además, los agentes constataron que el alcalde circulaba sin carné de conducir en vigor, al tener retirado el permiso por un 'positivo' anterior, lo que agrava la infracción y la sitúa en el ámbito penal.

| etiquetas: león , borracho , sin carné , pp , alcalde , sena de luna
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12 comentarios
16 4 0 K 209 actualidad
josde #3 josde
Nada nuevo alcalde reincidente del PP, el que pueda hacer que haga,
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comadrejo #9 comadrejo
#3 "Quien te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo que beber, déjame que las beba tranquilo que no hago daño a nadie"

www.youtube.com/watch?v=GUy4fwKSLzc
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josde #12 josde
#9 Según si puedes joder a los demás no tienes derecho a beberlas, mas si ya te han pillado.:-D
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
A la cárcel y expulsado del partido político que sea.
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
#4 Jajajajaja
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#10 Suleiman
Próxima mayoría absoluta, y quizás le hagan un monumento en el pueblo.
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strike5000 #8 strike5000
"Sena de Luna es un municipio y lugar español de la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con una población de 373 habitantes"

Tampoco es muy difícil saber de que pie cojea cada habitante de ese pueblo.
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comadrejo #11 comadrejo
Miguel Ángel Rodríguez ya tiene reemplazo. :troll:
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
le ha sucedido dos veces y se trata de un "control rutinario"? qué probabilidad, estadísticamente hablando, hay de que en un control rutinario la Guardia Civil detenga y multe a la misma persona en dos ocasiones? seguro que NO hay chivatazos o seguimientos a este alcalde por parte del instituto armado, verdad que no? rutinarios mis cojones!
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#6 nexus5
Completamente off-topic. Declaro mi amor por zona de la que es alcalde este presunto borracho. Hermosisimo, como Babia o Laciana.
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#2 rargueso
Si va borracho, sin carnet y (como parece) no tiene cabeza para no chuzarse y conducir... Pues bien me parece.
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#5 Seat127
Pues teniendo en cuenta la manía que tiene a veces la GC en poner siempre el control de alcoholemia en el mismo sitio, lo difícil muchas veces es caer dos veces, así que algo tendrá que ver la perspicacia del conductor o su afición por conducir bajo los efectos del alcohol :troll:
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menéame