La Guardia Civil pilla borracho y sin carné de conducir al alcalde de Sena de Luna

Borracho y sin carné de conducir. Así conducía el alcalde de Sena de Luna cuando fue interceptado por la Guardia Civil en un control rutinario. Era la segunda ocasión en la que le sucedía algo así. Además, los agentes constataron que el alcalde circulaba sin carné de conducir en vigor, al tener retirado el permiso por un 'positivo' anterior, lo que agrava la infracción y la sitúa en el ámbito penal.