edición general
3 meneos
5 clics
La Guardia Civil detiene a un vecino de Belmonte, sospechoso de causar dos incendios forestales

La Guardia Civil detiene a un vecino de Belmonte, sospechoso de causar dos incendios forestales

El hombre, de 46 años, estaba siendo investigado por causar un fuego en Leiguarda cuando este pasado domingo huyó al ser sorprendido por un guardia forestal junto al arranque de otro incendio en Longoria La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un vecino de Belmonte de Miranda como supuesto autor de dos delitos de incendio forestal. El hombre era ya sospechoso de causar un incendio en Leiguarda el 23 de agosto cuando el pasado domingo fue sorprendido junto al arranque de otro fuego, en Longoria, y se dio a la fuga. El detenido pasará hoy a di

| etiquetas: guardia civil , belmonte , incendio , asturias
3 0 0 K 24 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 24 actualidad
asturiaspatriaquerida #1 asturiaspatriaquerida
Juicio justo pero si es culpable una pena severa. Los que vivimos en el monte de Asturias no queremos a ese tipo de personas.
0 K 6

menéame