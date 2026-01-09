La Guardia Civil detiene a 63 personas por la macrofiesta ilegal de Albacete

La Guardia Civil ha detenido a 63 personas por la macrofiesta ilegal Big Fucking Party, que se desarrolló entre la pasada Nochevieja y el pasado 7 de enero, en las inmediaciones del embalse del Cenajo, un terreno inundable y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre los detenidos hay 20 personas relacionadas con los incidentes en los que resultaron heridos varios agentes y otras 38 por participar en la organización del macroevento ilegal, según ha informado el cuerpo policial.