La Guardia Civil detiene a 63 personas por la macrofiesta ilegal de Albacete

La Guardia Civil ha detenido a 63 personas por la macrofiesta ilegal Big Fucking Party, que se desarrolló entre la pasada Nochevieja y el pasado 7 de enero, en las inmediaciones del embalse del Cenajo, un terreno inundable y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre los detenidos hay 20 personas relacionadas con los incidentes en los que resultaron heridos varios agentes y otras 38 por participar en la organización del macroevento ilegal, según ha informado el cuerpo policial.

taSanás #3 taSanás
Me reconforta saber que la GC está dedicando sus esfuerzos a las cosas que están realmente mal en este país. Impuestos bien invertidos.
Imag0 #1 Imag0
Albacete, rave y vete.
#2 IngridPared
¿Cómo puede ser ilegal una fiesta? Para que algo sea ilegal tiene que haber una ley que lo prohiba.
#4 soberao
#2 Si motas una fiesta en terreno publico,"un terreno inundable y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)" tienes que responder ante lo que pase. Es como cuando te metes en un parque natural sin haber seguido los trámites para visitarlo. En España hace décadas que se prohibió la acampada fuera de campings y está muy limitada fuera de estos recintos.
