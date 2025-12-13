La guacamaya de Spix vuelve a estar en peligro de extinción por culpa de un virus (Circovirus aviar) que ha contagiado a los únicos 11 ejemplares que quedaban en libertad

La película de animación Río, de 2011, contaba la historia de dos loros azules, los últimos de su especie, abocados a un romance que garantizase la supervivencia de la especie. El filme, del brasileño Carlos Saldanha, fue un éxito de taquilla basado en hechos reales: la guacamaya de Spix, una especie endémica de Brasil que en ese momento estaba extinta en la naturaleza. Un prometedor proyecto de recuperación consiguió que en 2022 se liberaran los primeros ejemplares pero ahora un virus, que se ignoró, ha frustrado este proyecto.