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Un grupo de investigadores chinos presenta el "centauro robótico": una máquina que une fuerza humana y tecnología

El robot promete ayudar a cargar objetos y mejorar el movimiento de las personas

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