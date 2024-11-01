edición general
9 meneos
9 clics
El grupo Heraldo-Henneo absorbe el 95% del presupuesto de Aragón TV: 120 millones de euros

El grupo Heraldo-Henneo absorbe el 95% del presupuesto de Aragón TV: 120 millones de euros

Los sucesivos gobiernos de Aragón han ido, china a chana, privatizando la radio y televisión públicas aragonesas (CARTV), pero con la llegada de Azcón a la DGA el proceso de privatización se ha acelerado. El pasado viernes, 9 de enero, fueron las webs del sector del marketing Dircomfidencial (La TV de Aragón adjudica a Henneo su megacontrato audiovisual de 120 millones) y ExtraDigital (Henneo vuelve a adjudicarse los tres grandes lotes del contrato de contenidos de la CARTV), las primeras en hacer pública la información accesible desde la web

| etiquetas: heraldo , aragón , tv , presupuesto , radio , públicas
7 2 0 K 91 politica
3 comentarios
7 2 0 K 91 politica
cromax #1 cromax
Para los despistados.
Heraldo de Aragón=Ibercaja=caciquismo local.
¡Viva la información independiente y los medios públicos! :troll:
2 K 34
ipanies #2 ipanies
#1 Y el Opus, no olvides a esos seres de luz que son los que alumbran a todos los gobiernos aragoneses sean del PP o del PSOE ;)
3 K 48
arariel #3 arariel
¡Entalto Oregón!  media
0 K 10

menéame