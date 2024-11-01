El grupo Heraldo-Henneo absorbe el 95% del presupuesto de Aragón TV: 120 millones de euros

Los sucesivos gobiernos de Aragón han ido, china a chana, privatizando la radio y televisión públicas aragonesas (CARTV), pero con la llegada de Azcón a la DGA el proceso de privatización se ha acelerado. El pasado viernes, 9 de enero, fueron las webs del sector del marketing Dircomfidencial (La TV de Aragón adjudica a Henneo su megacontrato audiovisual de 120 millones) y ExtraDigital (Henneo vuelve a adjudicarse los tres grandes lotes del contrato de contenidos de la CARTV), las primeras en hacer pública la información accesible desde la web