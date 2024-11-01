El grupo chino Superhisen negocia la compra de la juguetera Famosa

El futuro de la juguetera Famosa se decide en las próximas semanas. La compañía, propiedad del grupo italiano Giochi Preziosi, ha empezado a sondear posibles interesados y ha entablado ya conversaciones con el grupo chino Superhisen, uno de sus proveedores más importantes. La negociación transcurre a medida que la protección judicial de la compañía en preconcurso se va agotando, tras haber solicitado una prórroga en el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid.