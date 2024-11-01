·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9600
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
3713
clics
Dos exguardias civiles se hacen de oro gracias a la DGT y a la "imposición" de la baliza V-16
3729
clics
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
4932
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
4717
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
más votadas
623
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
395
La baja médica permitiría a Mazón eludir las comisiones de investigaciones sobre la dana
399
Maribel Vilaplana asegura ante la jueza de la dana que Mazón no paró de recibir llamadas y mensajes en El Ventorro
416
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
337
La mierdificación de Internet en una parrafada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
20
clics
En Grok no confiamos: académicos evalúan la enciclopedia con IA de Elon Musk (ING)
Desde publicar falsedades hasta promover ideologías de extrema derecha, Grokipedia otorga a los comentarios de las salas de chat la misma importancia que a la investigación.
|
etiquetas
:
grok
,
ia
7
1
0
K
95
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
95
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Supercinexin
Grokipedia otorga a los comentarios de las salas de chat la misma importancia que a la investigación.
Es básicamente la esencia misma de la era de internet en su conjunto desde que comenzó. Poner al mismo nivel al neonazi que al demócrata, al antivacunas que al doctor en inmunología.
Y que el usuario decida, en plena libertad
.
Estos techies del Valley, todos archimillonarios y todos de derechas, sólo hacen más que potenciar todo lo que pueden este dañino modelo.
3
K
58
#5
pozz
Grokipedia en estado puro... podria denominarse kremlinpedia, seria menos descarado:
1
K
20
#1
vicus.
La gente muy alta suele ser, salvo excepciones contadas por los dedos, de poco "riego".
0
K
19
#2
Ka0
*
#1
Ya lo dice el refrán , "Mas alto que un pino y más tonto que un pepino"...
y ya que hablamos de plantas hay otra frase que dice "mear fuera de tiesto" que este se aplica en tu caso (con cariño)
www.meneame.net/story/pedro-sanchez-rey-felipe-vi-entran-guinness-worl
0
K
11
#4
Noeschachi
#1
Grok solo cuenta a doctorandos bolivianos en su entrada de datos para evitar ese problema
0
K
10
#6
d5tas
#0
el titular lo has traducido con Grok?
0
K
8
#7
YeahYa
#6
me he comido los dos puntos. Disculpa!!
0
K
19
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es básicamente la esencia misma de la era de internet en su conjunto desde que comenzó. Poner al mismo nivel al neonazi que al demócrata, al antivacunas que al doctor en inmunología. Y que el usuario decida, en plena libertad.
Estos techies del Valley, todos archimillonarios y todos de derechas, sólo hacen más que potenciar todo lo que pueden este dañino modelo.
y ya que hablamos de plantas hay otra frase que dice "mear fuera de tiesto" que este se aplica en tu caso (con cariño)
www.meneame.net/story/pedro-sanchez-rey-felipe-vi-entran-guinness-worl