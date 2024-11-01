edición general
En Grok no confiamos: académicos evalúan la enciclopedia con IA de Elon Musk (ING)

Desde publicar falsedades hasta promover ideologías de extrema derecha, Grokipedia otorga a los comentarios de las salas de chat la misma importancia que a la investigación.

Supercinexin #3 Supercinexin
Grokipedia otorga a los comentarios de las salas de chat la misma importancia que a la investigación.

Es básicamente la esencia misma de la era de internet en su conjunto desde que comenzó. Poner al mismo nivel al neonazi que al demócrata, al antivacunas que al doctor en inmunología. Y que el usuario decida, en plena libertad.

Estos techies del Valley, todos archimillonarios y todos de derechas, sólo hacen más que potenciar todo lo que pueden este dañino modelo.
#5 pozz
Grokipedia en estado puro... podria denominarse kremlinpedia, seria menos descarado:  media
vicus. #1 vicus.
La gente muy alta suele ser, salvo excepciones contadas por los dedos, de poco "riego".
Ka0 #2 Ka0 *
#1 Ya lo dice el refrán , "Mas alto que un pino y más tonto que un pepino"...
y ya que hablamos de plantas hay otra frase que dice "mear fuera de tiesto" que este se aplica en tu caso (con cariño) :troll:

www.meneame.net/story/pedro-sanchez-rey-felipe-vi-entran-guinness-worl
Noeschachi #4 Noeschachi
#1 Grok solo cuenta a doctorandos bolivianos en su entrada de datos para evitar ese problema
d5tas #6 d5tas
#0 el titular lo has traducido con Grok?
YeahYa #7 YeahYa
#6 me he comido los dos puntos. Disculpa!!
