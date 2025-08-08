Grok, ¿por qué mientes sobre estas imágenes de niños desnutridos en Gaza?

La IA está dando algunos de estos contenidos por falsos asegurando que no se corresponden con este conflicto o que datan de años anteriores cuando, en realidad, son ciertos. En VerificaRTVE recopilamos algunas imágenes sobre las que Grok ha mentido y te explicamos con la ayuda de expertos por qué la inteligencia artificial de X está calificando como falsos contenidos de Gaza que son reales.
Guadián nos cuenta que cuando Grok hace sus investigaciones, pregunta cosas como "¿qué piensa Elon Musk de…?". Esto implica que lo que hace la IA es "recabar la opinión de Elon Musk a la hora de configurar la respuesta", concluye el analista.
Los expertos consultados coinciden en que los sesgos con los que está entrenado este modelo y su base de datos son clave.
Carlos Guadián coincide en que igual que hay usuarios que prefieren consumir medios
Grok directamente ha sido entrenada para mentir, incluyendo directrices para que priorice la opinión de su dueño, un reconocido propagador de bulos de ultraderecha.
