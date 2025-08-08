edición general
Grok, ¿por qué mientes sobre estas imágenes de niños desnutridos en Gaza?

La IA está dando algunos de estos contenidos por falsos asegurando que no se corresponden con este conflicto o que datan de años anteriores cuando, en realidad, son ciertos. En VerificaRTVE recopilamos algunas imágenes sobre las que Grok ha mentido y te explicamos con la ayuda de expertos por qué la inteligencia artificial de X está calificando como falsos contenidos de Gaza que son reales.

43 comentarios
Comentarios destacados:            
Ripio #1 Ripio
"...esta IA "se basa en todo lo que hay en Internet y en X" por lo que, si esta red social "está plagada de desinformación, pues asume esa desinformación".

Y luego aquí lo amplificamos.

cc @carademalo @impoarsifal
#7 harverto
#1 La IA que necesita otra IA para funcionar correctamente...
Ripio #8 Ripio
#7 ¿Supervisada por otra IA, por si acaso?
:-P
#9 harverto
#8 Y certificada con total neutralidad por otra IA
#27 Frank84
Hay que ser muy hijo de puta para negar lo que está pasando. Pero ya no importa nada más que el relato y ante una mentira que te salten "¿Quién eres tú para que no pueda dar mi versión de los hechos?"

#9 ¿Quién vigila al vigilante?
#39 fernando_sierra
#9 Y así hasta llegar a la madre de todas la IAs, que miente más que habla.
elmike #16 elmike
#7 Algo así vaticinó Douglas Adams en su obra "La guía del autoestopista galáctico" después de que un super ordernador(una ia en tal caso) respondiera a la pregunta: "El sentido de la vida, el universo y todo lo demás": 42. Se tuvo que construir otro super ordenador para formular la "pregunta definitiva" ya que la pregunta debe ser formulada correctamente para entender la respuesta.
#33 Malversan *
Me asombra que haya burros que pretendan usar Grok como herramienta de verificación. :shit: Si las IA de por sí ya fallan como una escopeta de feria, la IA menos fiable posible es una alimentada expresamente con los bulos basureros que hay en Twitter.

Y encima tiene como directriz priorizar la opinión de su dueño, un reconocido embustero ultraderechista. xD

Después dicen de los chinos y su censura. Es para reírse.

#16 En este caso se trata de supervisar una IA que ha sido programada para mentir.
#11 DonaldBlake
#1 Vamos, que es A pero no I, un gran avance.
Quecansaometienes... #20 Quecansaometienes...
#11 Lo que han creado es una Deficienc-IA :palm:
#32 todosube
#2 No, lee el primer comentario: #1, es por los datos con los que se ha entrenado
cc #23
Alegremensajero #36 Alegremensajero
#32 Vamos, lo que viene a ser lo mismo pero con diferente nombre...
#38 todosube
#36 bueno, se programa a las IAs para "aprender" a partir de volúmenes de datos, lo que creo afecta a este sesgo de Grok es el uso de los datos de X para su aprendizaje no su programación (algortimos o reglas) para saber "aprender" a partir de datos de entrada.

cc: #37: recaba la opinión de Musk de X.com
#40 chavi
#38 Esa respuesta lo que muestra no es sesgo.
celyo #37 celyo
#32 se apunta no solo al entrenamiento, sino su propia evolución

Guadián nos cuenta que cuando Grok hace sus investigaciones, pregunta cosas como "¿qué piensa Elon Musk de…?". Esto implica que lo que hace la IA es "recabar la opinión de Elon Musk a la hora de configurar la respuesta", concluye el analista.
Alegremensajero #2 Alegremensajero
"te explicamos con la ayuda de expertos por qué la inteligencia artificial de X está calificando como falsos contenidos de Gaza que son reales."

Me la juego sin entrar al enlace: porque está programada para eso.
celyo #23 celyo *
#2 Más o menos

Los expertos consultados coinciden en que los sesgos con los que está entrenado este modelo y su base de datos son clave.
...
Guadián nos cuenta que cuando Grok hace sus investigaciones, pregunta cosas como "¿qué piensa Elon Musk de…?". Esto implica que lo que hace la IA es "recabar la opinión de Elon Musk a la hora de configurar la respuesta", concluye el analista.
...
Carlos Guadián coincide en que igual que hay usuarios que prefieren consumir medios

…   » ver todo el comentario
#41 chavi
#23 Esto no tiene nada que ver con ser progresista o conservador.
vvega #17 vvega
#13 Primero dice que India lidera ligeramente para acto seguido pasar a afirmar que se estima que India supere a China en los próximos años. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ya que cuando vas de primero no puedes adelantar a nadie.
antesdarle #21 antesdarle
#17 #18 perdon tienes razón pensaba que se referia a lo tachado. Gracias por la aclaración
#30 chavi
#17 Es tan "inteligente" que habitualmente se contradice a si misma en la misma frase.

Lo he visto muchas veces
#22 hush
Usar cualquier IA para informarse y conocer la realidad del mundo en que uno vive es de retrasados y de vagos...
shake-it #3 shake-it
No sé ni por qué nos seguimos molestando en preguntar cosas a Grok. Supongo que será por las risas, ¿no?
angelitoMagno #14 angelitoMagno *
#3 No se, yo cuando entro en X a cotillear la mitad de lo que veo son cuentas promocionadas y gente preguntado a Grok. :-|

Puede que a muchos nos pueda parecer una tontería usar Grok para informarse, pero está bastante extendido.
tdgwho #25 tdgwho
#14 A mi me han replicado mas de una vez en twitter usando salidas de chatgpt que son claramente erróneas xD
#28 chavi
#14 Ya internet es un medio de manipulación de masas. La IA son un paso enooorme en ese sentido
Stieg #18 Stieg
#13 Dice que India es el más poblado y después dice que India pasará a China como más poblado en los próximos años.
perrico #4 perrico
Yo nunca usaría una IA para información política.
Ni para nada serio que no vaya a contratar después.
La uso como una consulta rápida de cosas no importantes o importantes solo contrastando las respuestas con fuentes fiables.
Aokromes #6 Aokromes
#4 Yo nunca usaría una IA para información política.

Te lo corrijo:
Yo nunca usaría una IA para información .

captura sacada hoy mismo:  media
antesdarle #13 antesdarle
#6 perdona pero no entiendo dónde está el error. Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo e Indonesia el cuarto.
llorencs #31 llorencs
#13 Que dice que actualmente India lidera ligeramente y unas líneas después dice que superará a China en los próximos años. da información contradictoria.
#43 fernando_sierra
#6 Es lo que tiene hacer un refrito de distintas fuentes que dicen cosas diferentes cuando realmente no "entiendes" lo que dice cada una de ellas.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Porque ha sido programada para eso
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
HMV. His master's voice
#12 jmav *
O simplemente programar.- Gaza Fake para la IA. Y por qué programas, una base de datos de consulta en la que entre cómo datos Gaza Fake.
#42 chavi
#34 Pero si es inteligente se dará cuenta y comenzará a decir la verdad.... :troll:
#26 chavi
Es porque es muy inteligente.
victorjba #15 victorjba
¿Porque su dueño es un puto nazi de mierda?
#19 hush
ChatGPT es mejor, no tiene sesgo alguno :-D :-D :-D
#34 Malversan *
#19 Si lo tiene no es tan descarado.

Grok directamente ha sido entrenada para mentir, incluyendo directrices para que priorice la opinión de su dueño, un reconocido propagador de bulos de ultraderecha.
Bertrand_Ndongo #24 Bertrand_Ndongo
Ahora que rtve verifique esto:  media
Raúl_Rattlehead #29 Raúl_Rattlehead
El caso es que yo veo la tendencia contraria: gente de ultraderecha preguntando por delirios y desvaríos a Grok para validarlos, y Grok respondiendo todo lo contrario que se esperaban. Lo cual provoca que el ultraderechista de turno se enzarce durante un rato largo porque Grok no retrocede ni un poco. Usa un lenguaje muy diplomático pero no le mueven de su sitio xD
#35 Malversan *
#29 Pues este meneo demuestra que la tendencia es la que es, no la que tú te inventes.

Todos sabemos quién ha creado Grok y para qué. Y hasta ha quedado al descubierto cómo le han imbuido tanto sus directrices políticas como su adherencia a los bulos embusteros de su dueño.
