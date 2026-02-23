edición general
Groenlandia responde con un "no, gracias" al barco-hospital de Trump

Según consignó el medio, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, utilizó su cuenta de Facebook para enfatizar que todos los ciudadanos en su país acceden a tratamientos médicos sin coste, producto de una decisión política consciente. “No, gracias (…) En nuestro país contamos con un sistema de salud público donde el tratamiento es gratuito para todos los ciudadanos. Es una decisión deliberada. (…) Este no es el caso de Estados Unidos, donde la asistencia médica es muy cara”, señaló Nielsen,

No quieren facturas de 200'000$ por cualquier tontería y endeudarse para toda la vida? Que gente mas rara
#3 No, pero seguro que quieren los millones de dólares por el acuerdo de compra y repartir dividendos por la explotación de recursos. Ahora es buen momento para comprar casa en Groenlandia
