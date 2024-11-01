El grito de “¡Arriba España!” y su significado histórico

El grito de “¡Arriba España!” es una expresión que trasciende la mera función de consigna política para convertirse en una declaración ontológica sobre la naturaleza del ser nacional. Para el falangismo, y para el pensamiento de sus figuras fundacionales como José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, la nación no se define por criterios geográficos, lingüísticos o raciales de carácter estático, sino como una unidad de destino en lo universal.