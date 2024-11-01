edición general
Grietas en el MAGA: ¿señales de desgaste en el Trumpismo?

Las tensiones que genera la agresiva política exterior trumpista y las diferentes familias de la ultraderecha que cada vez conviven peor dentro del MAGA.

#1 Suleiman
Lo único que puede hacer "caer" a trump es una "rebelión" interna....
#3 DenisseJoel
#1 Si hubiera una rebelión interna a Trump exitosa, el poder iría a Vance.
#2 UNX
El Caso Epstein le ha explotado en la cara al pederasta naranja. La economía además es otro frente abierto.
