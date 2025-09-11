edición general
6 meneos
112 clics
El gremio de margers estalla por la nueva pavimentación en Establiments: «Es difícil hacerlo peor»

El gremio de margers estalla por la nueva pavimentación en Establiments: «Es difícil hacerlo peor»

Es difícil hacerlo peor, en el gremio estamos ya cansados de denunciar, pero la falta de gusto, ganas y profesionalidad en las obras que se pagan con el dinero de todos no nos permite estar callados. Los margers llevan años defendiendo la necesidad de incorporar la técnica tradicional a las obras públicas. No en vano fue reconocida por su valor etnológico como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2018.

| etiquetas: margers , piedra , tradición
5 1 1 K 48 cultura
4 comentarios
5 1 1 K 48 cultura
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
<<obras que se pagan con el dinero de todos>>

Pues como ya sabemos, cuando se paga con dinero público, el tamaño del sobre se siempre antepone a cualquier necesidad.
0 K 12
alfema #4 alfema
Al principio pensé que estaba hablando de algún personaje de Harry Potter, por lo que leo marger podría ser un mampostero, que se dedica a la "obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños"
0 K 11
DarthAcan #2 DarthAcan
Solo para suscriptores
0 K 11
#3 tomeu
#2 en modo lectura se ve
0 K 20

menéame