El gremio de margers estalla por la nueva pavimentación en Establiments: «Es difícil hacerlo peor»

Es difícil hacerlo peor, en el gremio estamos ya cansados de denunciar, pero la falta de gusto, ganas y profesionalidad en las obras que se pagan con el dinero de todos no nos permite estar callados. Los margers llevan años defendiendo la necesidad de incorporar la técnica tradicional a las obras públicas. No en vano fue reconocida por su valor etnológico como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2018.