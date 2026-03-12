Grecia abre el debate sobre la energía nuclear para reforzar su seguridad energética

Para hacer frente a los retos de la seguridad energética y la reducción de emisiones, el Gobierno griego decidió dar un paso que hace unos años habría provocado fuertes reacciones: abrir el debate sobre la posibilidad de generar energía nuclear. El físico nuclear y presidente del Deon Policy Institute, George Laskaris, que ha realizado un estudio sobre el potencial de Grecia para desarrollar pequeños reactores SMR. "La energía nuclear es necesaria por tres razones principales: seguridad energética, seguridad económica y seguridad climática"