edición general
2 meneos
2 clics
Grecia abre el debate sobre la energía nuclear para reforzar su seguridad energética

Grecia abre el debate sobre la energía nuclear para reforzar su seguridad energética

Para hacer frente a los retos de la seguridad energética y la reducción de emisiones, el Gobierno griego decidió dar un paso que hace unos años habría provocado fuertes reacciones: abrir el debate sobre la posibilidad de generar energía nuclear. El físico nuclear y presidente del Deon Policy Institute, George Laskaris, que ha realizado un estudio sobre el potencial de Grecia para desarrollar pequeños reactores SMR. "La energía nuclear es necesaria por tres razones principales: seguridad energética, seguridad económica y seguridad climática"

| etiquetas: grecia , energía nuclear , seguridad energética , smr
2 0 0 K 19 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 19 actualidad
estemenda #1 estemenda
Tener algo nuclear en casa empieza a parecerse a guardar una pipa en la mesilla de noche.
0 K 12
#2 user31
Con la de minas de uranio que tiene Grecia, tiene la energía asegurada desde luego. :shit:
0 K 7
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Los SMR según el modelo funcionan entre 5 y 30 años con el mismo combustible, y las recargas se compran con años de antelación.

Frente al 80% que tienen que comprar ahora diariamente, si es seguridad energética.
0 K 11

menéame